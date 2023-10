Alice nella città: le masterclass, e gli incontri di WomenLands

Il cinema incontra il pubblico alla ventunesima edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni, agli esordi e alla scoperta del talento. Diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, è in programma dal 18 al 29 ottobre.

Alle eccellenze femminili italiane e internazionali è dedicata la linea di incontri WomenLands realizzata in collaborazione e a supporto del Comitato Expo 2030 Roma. Quattro appuntamenti per mettere in luce un nuovo ruolo della donna nella società contemporanea e la sensibilità della città sul tema dei diritti e dell'inclusione. Al termine di ogni incontro saranno consegnati i premi WomenLands Excellence. Il ciclo si inaugura mercoledì 18 ottobre alle ore 16.30 al Palazzo delle Esposizioni, nuova location di questa edizione del festival, con le attrici Anna Foglietta e Alissa Jung che racconteranno il loro impegno nel sociale con le rispettive associazioni, "Every Child Is My Child Onlus" e "Pen Paper Peace".

All'incontro, moderato da Fabia Bettini, direttrice di Alice nella Città, e Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, saranno presenti anche le rappresentanti dell'Engagement group women 20 (W20).

Sabato 21 ottobre, alle ore 12.30 nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, la presentazione della serie di documentari brevi One of Us diretta e prodotta da Chiara Tilesi con la società We Do It Together che sarà premiata insieme alle attrici Monica Guerritore e Gabriella Pession, la regista Cinzia Th Torrini e l'ambasciatrice Mariangela Zappia.

Lo stesso riconoscimento sarà assegnato all'allenatrice italiana Carolina Morace.

Mercoledì 25 ottobre verrà consegnato il Women Excellence Award International a Nastassja Kinski, attrice e modella tedesca.

Dialogherà inoltre con la presidente dei David di Donatello Piera Detassis, sul cinema e sul legame con l'Italia. Due le registe al centro della sezione "Incontri" di Alice nella Città dedicata al dialogo tra il pubblico e i protagonisti del cinema contemporaneo: giovedì 26 ottobre Fien Troch accompagna il suo film Holly e venerdì 27 Jessica Hausner presenta Club Zero.





