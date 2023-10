Alice e Una nessuna centomila, 6 film sui diritti delle donne

Alice nella Città e la Fondazione Una Nessuna Centomila insieme per l'autodeterminazione femminile.

How To Have Sex, To Leslie, Paradise Is Burning, Una madre, L'isola e Clorofilla sono i sei titoli selezionati insieme all'interno del vasto programma della sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (18- 29 ottobre), per promuovere un percorso di riflessione sulla profonda complessità dell'esistenza femminile.

Sei storie che uniscono figure di donne molto distanti fra loro e ne celebrano la vita e la volontà, in una biodiversità cinematografica e ai quali fanno da fil rouge i temi dell'autodeterminazione e del lungo percorso per l'affermazione dei diritti e della soggettività delle donne. Il 15% dell'incasso della biglietteria sarà devoluto da Alice nella Città a sostegno della Fondazione. Per informazioni, orari e biglietti si rimanda al sito ufficiale di Alice nella Città.

"I terribili fatti di cronaca che leggiamo quotidianamente ci fanno comprendere l'urgenza del problema della violenza maschile contro le donne. Bisogna agire per scardinare le radici di un fenomeno che è, prima di tutto, culturale e, se non si interviene su questa dimensione, difficilmente potremo assistere a un'inversione di tendenza", così Giulia Minoli, Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila.

Per arricchire ulteriormente il ragionamento sul tema, la Fondazione Una Nessuna Centomila sarà presente anche nell'ambito di Womenlands, un ciclo di incontri realizzati in collaborazione con Expo 2030. Al termine dei talks saranno consegnati gli Womenlands Excellence Awards. Ad inaugurare l'iniziativa saranno le attrici Anna Foglietta e Alissa Jung il 18 ottobre alle ore 21.00 presso il Palazzo delle Esposizioni. Il secondo appuntamento è previsto per il 25 ottobre alle ore 12.30 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica per la presentazione della serie One of Us e del corto Maledetta Primavera. Sempre presso la Sala Sinopoli si terrà il terzo incontro del ciclo, il 25 ottobre alle ore 16.00 con l'icona del cinema e di stile Nastassja Kinski.



