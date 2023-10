Un uomo di 56 anni, cittadino romeno, è stato aggredito mortalmente in uno stabile occupato di via Augusto Renzini, nella zona di Spinaceto a Roma. L'uomo, soccorso in mattinata e trasportato in codice rosso in ospedale dove poi è deceduto, non presenta ferite da arma da fuoco e taglio e ciò fa supporre che possa essere stato violentemente picchiato. Sull'episodio indaga la polizia.



