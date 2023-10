Trovato a Nepi un nido con 100mila api

L'incredibile scoperta fatta dall'etologo Andrea Lunerti è stata fatta in un casolare di campagna a Nepi, in provincia di Viterbo.

Lunerti, durante una ricerca ha scoperto dietro uno spesso muro del casolare un raggruppamento di almeno 14 favi che ospitano almeno 100 mila api.

L'etologo, che ha stimato l'età del nido, in almeno due anni, per garantire la salute delle api ha aperto con cautela un foro nella parete per raggiungere i favi.

"Un lavoro faticoso e pericoloso - ha spiegato Lunerti in un video diffuso su TikTok - specialmente in quel frangente, ma l'emozione di quando scopriamo i favi per la prima volta, fa passare tutto.

Sarà un grande lavoro portarle in salvo, ma ce la faremo"



