Pugilato: Casamonica è nuovo campione mondo giovani superleggeri

Al Teatro Italia di Roma è andata in scena una bella serata di pugilato, coronata dal successo di Armando Casamonica che ha battuto per ko tecnico a 1'35" della sesta ripresa Patrizio Santini, conquistando la cintura Ibf di campione del mondo giovanile dei pesi superleggeri.

La riunione, organizzata dalla Opi Since 82 e trasmessa in diretta streaming sul Canale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana, ha registrato il sold out e Casamonica ha esaltato il pubblico vincendo con pieno merito, visto che ha tenuto in mano le redini del match per ogni singolo round, a partire dal secondo. I due contendenti non si sono risparmiati, regalando al pubblico romano un match infuocato, fatto di scambi alla corta distanza e colpi d'incontro continui. Ma dopo la prima ripresa interlocutoria, le azioni offensive di Armando Casamonica hanno travolto Patrizio Santini, con un incessante scambio di colpi che si è protratto fino al sesto 'tempo', quando Casamonica ha incalzato Santini e l'arbitro ha dovuto interrompere l'incontro, assegnando la vittoria alla 'Furia del Quadraro'.



