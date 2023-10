Lo sport nei parchi con il 'Torneo delle Strade'

Dove arriva il gioco, si riqualifica lo spazio. Ed è quello che è accaduto con il "Torneo delle Strade", in zona Esquilino a Roma, che ha portato i bambini e le bambine a calciare il pallone nei parchi. Un progetto gratuito nato dall'esigenza della scuola calcio dell'Esquilino e dell'Associazione Genitori Di Donato di segnalare "il problema della cronica assenza di spazi per poter praticare lo sport" e che vuole veicolare "principi come l'inclusione, l'apertura e l'incontro". A raccontarlo è Giovanni Castagno, maestro in una primaria e allenatore nella scuola di calcio. Il torneo - che è cominciato sabato 30 settembre ed è arrivato alla sua terza edizione - nasce con la volontà di "riaffermare l'amore e la cura per il quartiere". Sono circa 120 i bambini iscritti e che per quasi più di un mese, cinque sabato, si affrontano prima a piazza Carlo Felice e poi nei giardini di piazza Vittorio. Hanno dai 6 ai 10 anni e le squadre di cui fanno parte portano i nomi delle vie del quartiere, con un richiamo a club italiani e internazionali. "Porta Maggiore City, A.C. Buonarroti, Atletico Piazza Dante", sono solo alcuni dei team che vengono formati dopo l'iscrizione "per mescolare classi, scuole, fasce d'età".

Le partite durano circa mezz'ora con una novità: dopo i tradizionali due tempi, ce n'è un terzo in cui "i bambini e le bambine eleggono il miglior giocatore della squadra avversaria.

È qualcosa che va oltre allo score, all'incubo del risultato.

Rivalutano anche la loro prestazione", racconta l'allenatore.

Durate il torneo "cerchiamo di chiarire quali sono gli obiettivi" e che vincere, "sì è importante, ma non è l'unica cosa che conta. Ci sono le amicizie che nascono o le bambine che possono farsi valere in campo".

Tra i momenti "che possono portare a una riflessione", le amichevoli insieme alle proprie famiglie. Come l'incontro sul campo con la squadra dei Lupi e delle Lupe, che si batte contro l'omofobia e le discriminazioni nel mondo del calcio. O quello con l'Atletico Diritti, formato dalle ragazze di Rebibbia, partita che si giocherà sabato 21, per il secondo anno.

Un'occasione, questa, "per incontrare una realtà che non hanno mai incrociato. Sono ragazze che stanno scontando una pena, ricevono un permesso per fare l'amichevole".

Per Castagno, "il Torneo delle Strade vuole portare una serie di valori e mostrare che il calcio non è solo quello che si vede ad alti livelli. È uno strumento per far incontrare i bambini e le bambine". Quest'ultime, però, sono in grande minoranza: una decina. Un tema, quello delle ragazze nel calcio, "complesso".

Fare squadre e gruppi separati nelle scuole calcio, "non è la strada". "L'esperienza sportiva mista è quella che dobbiamo cercare di perseguire in tutti gli sport. A 6/7 anni i ragazzini devono stare insieme", spiega Castagno.

Per il Torneo, che è sostenuto da alcuni partner e finanziato anche da un crowdfunding, vengono allestiti i campi da gioco con porte smontabili. Uno sforzo economico che, come spiega Castagno "potrebbe essere affrontato" nelle città per permettere ai bambini di tornare a giocare in strada.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA