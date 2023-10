Aci, Ruote nella Storia tra i borghi di Latina

Si rinnova l'appuntamento con Ruote nella Storia in Provincia di Latina. Si tratta della terza edizione della manifestazione, nata da ACI Storico in connessione con l'Automobile Club d'Italia, nei territori pontini.

L'appuntamento è inserito nel circuito Città di Fondazione che, con questa manifestazione, celebra la X edizione dell'evento con ACI Storico. Protagonisti della giornata del prossimo 15 ottobre, saranno 12 Borghi della Provincia di Latina.

Quest'anno la collaborazione tra l'Automobile Club Latina, presieduto da Monica Roccato e diretto d Vincenzo Pagano, ed il club affiliato ACI storico, Scuderia Clas team Racing, si arricchisce della presenza dei Lions Club Latina Terre Pontine.

"Siamo onorati di poter organizzare per il terzo anno consecutivo questo appuntamento di Ruote nella Storia nella Provincia di Latina - ha dichiarato il Presidente dell'AC Latina, Roccato- un evento che ci caratterizza per le rievocazioni della storia della nostra giovane provincia e che consolida i rapporti con le realtà locali ad ogni livello".

La manifestazione partirà da Piazza del Popolo a Latina e proseguirà toccando tutti i borghi della città pontina, con soste a Borgo Bainsizza, alle Ferriere alla casa del martirio di Santa Maria Goretti, al museo Cambelotti di Latina e alla Chiesa di Santa Maria di Sessano a Borgo Podgora. Per finire si ritornerà a Piazza del Popolo per un pranzo insieme alle autorità locali.

"È un evento che sta mostrando di anno in anno una rilevante crescita - dichiara il Direttore dell'AC Latina Pagano - e ne è esempio la pari crescita del numero delle partnership sia imprenditoriali che istituzionali e della partecipazione di spettatori".

Sono attese circa quaranta autovetture, tra cui una Fiat 2300 S del 1962, una Giulietta Sprint del 1963, una Porsche 356 SC del 1964, una Fiat 1500 Spider Osca del 1961, una Morgan F super del 1938, una Triumph Tr3 del 1959 e la Fiat 1500 Pininfarina del 1937.



