'Palestina libera', striscione di Blocco Studentesco a Roma

Il Blocco Studentesco ha esposto nella notte a Roma uno striscione rivolto al raduno internazionale delle "destre europee" che vede tra gli invitati membri del Partito Repubblicano degli Stati Uniti e del Lykud Israeliano.

"Free Palestine, free Golan, free Artsakh" è lo striscione comparso vicino al Colosseo, come biglietto da visita ai rappresentanti di governi che secondo il movimento giovanile di estrema destra "contribuiscono attivamente - si legge in una nota - alla destabilizzazione del Vicino Oriente ed insieme alla complicità Turca, occupano stabilmente porzioni di territorio Siriano, armano l'Azerbaijan contro il popolo armeno e garantiscono prosperità ai gruppi terroristici che nell'ultimo decennio hanno aggredito le metropoli del nostro Continente".

"Nessun giovane Europeo oggi - afferma Blocco Studentesco - può vedere Israele e Stati Uniti come interlocutori accettabili per una politica di stabilità euro-mediterranea in chiave sovrana. Tantomeno partiti che hanno come comun denominatore l'essere filorussi ed antieuropei. La sistematica destabilizzazione portata avanti in questi anni dalla Knesset in Syria, Giordania, Palestina ed Armenia ha causato oltre ad un continuo e sottaciuto genocidio del popolo palestinese nella Striscia di Gaza, un fenomeno migratorio che si è riversato sull'Europa con l'ombra lunga dello Stato Islamico".



