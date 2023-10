Omicidio Thomas, aggravato Daspo Willy per altro figlio Toson

Incastrato a mezzo stampa: la Polizia ha disposto l'aggravamento del Daspo Willy per uno dei protagonisti delle risse avvenute nei mesi scorsi in alcuni locali di Alatri e che furono alla base dell'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso da un colpo di pistola alla testa esploso la sera del 30 gennaio nel centro storico della città.

Per la Procura di Frosinone a sparare furono Roberto Toson ed il figlio Mattia, per vendicare due scazzottate dei giorni precedenti: Thomas fu protagonista di uno scambio di persona, il vero bersaglio era il suo amico Omar che in genere indossava un giubbotto bianco come quello che il ragazzo aveva quella sera.

Nei giorni scorsi sui quotidiani della provincia di Frosinone era apparsa la notizia di una nuova rissa sfiorata in un bar della cittadina. I carabinieri sono andati a controllare le immagini delle telecamere di sorveglianza scoprendo che nel gruppo c'era l'altro figlio 19enne di Roberto Toson e fratello di Mattia: per lui a settembre il questore Domenico Condello aveva disposto il divieto di accesso ai pubblici esercizi di Alatri per due anni. Ora, in considerazione del nuovo episodio, il questore ha esteso a 3 anni il divieto, aggiungendoci l'obbligo di presentazione negli uffici di polizia il sabato sera. Le indagini sull'omicidio di Thomas vanno avanti: gli inquirenti in queste ore hanno ascoltato nuovamente Omar Haoudi che per sicurezza ha lasciato Alatri, definendo con lui altri dettagli sulla sera del delitto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA