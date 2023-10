Morì per strada dissestata, in Appello condanna a 1 anno e mezzo

Scende ad un anno e mezzo di reclusione la condanna per Alessandro Di Carlo, imputato per la morte di Elena Aubry, la 26enne deceduta nel maggio 2018 in un incidente in moto in via Ostiense. Di Carlo è il responsabile della sorveglianza detta ditta che vinse l'appalto per la manutenzione di quel tratto di strada. In primo grado l'imputato era stato condannato, in abbreviato, a due anni. I giudici di secondo grado hanno riconosciuto le attenuanti generiche.

Per questa vicenda sono coinvolte altre sette persone accusate di omicidio stradale. Tra loro anche funzionari comunali. Il processo di primo grado è fissato per il 9 luglio del prossimo anno.



