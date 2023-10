Gualtieri, 'caffè al Ghetto con Comunità, vicinanza e serenità'

"Poco fa ci siamo presi un bel caffè in piazza al Portico d'Ottavia col prefetto, il questore, i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza col presidente della Comunità Ebraica, il rabbino capo, perché è nostro dovere esprimere vicinanza e farla sentire, farci carico di garantire la sicurezza e anche la serenità delle persone". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato a Tagadà. "Così deve essere - aggiunge - Per questo bisogna tenere alta la guardia e rafforzare gli interventi di prevenzione e presidio" ma anche, però, "evitare di evocare scenari che fortunatamente a oggi non sono in quello che vediamo. C'è un impegno straordinario da parte degli apparati dello Stato. Noi dobbiamo sostenerli e dare un segno di serenità e fiducia. C'è un monitoraggio costante, ci sono apparati preposti che stanno lavorando bene che hanno sempre preso anche in passato le scelte più opportune. Noi - dice ancora Gualtieri - come Comitato per la sicurezza ci stiamo riunendo e ci affidiamo all'apparato di sicurezza italiano. Bisogna tenere alta la guardia e proseguire un lavoro meticoloso, che ha bisogno anche di gesti distensivi.

Non dobbiamo far sentire nessuno lasciato da solo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA