Calenda, 'automotive italiano sta scomparendo nel silenzio'

"Quello a cui stiamo assistendo è molto particolare: la scomparsa del sistema automotive in Italia nel silenzio generale": lo ha detto il senatore Carlo Calenda (Azione) intervenendo a Cassino, in provincia di Frosinone, ad un incontro convocato per parlare del futuro dello stabilimento Stellantis. Per l'ex ministro "la fusione tra Fca e Psa in Stellantis è una balla colossale. Si è trattato di una vendita a tutti gli effetti ai francesi. Nessuno dei grandi gruppi dell'informazione tocca questo tema". Sul caso dello stabilimento Cassino Plant dove si producono Alfa Romeo Giulia e Stelvio con Maserati Grecale dice "Non pensate di risolvere il problema del futuro di questo stabilimento se non diventa una vertenza nazionale. La realtà è che non si conosce il vero piano industriale del Ceo Tavares". Calenda esprime tutte le sue riserve sul futuro del settore automobilistico in Italia ed in Europa: "Tavares ci dice che il massimo sarà produrre un'auto elettrica per le famiglie che costerà 30mila euro. Peccato che in Cina la facciano a metà del prezzo. In questo momento non c'è nessun piano industriale credibile di Stellantis per Cassino o per l'Italia". La soluzione proposta come Azione è quella di "girare tutte le città italiane sede di stabilimento Stellantis e sollevare la questione affinché non cada nel silenzio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA