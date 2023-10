Al via Tennis al Foro Italico con il ministro Abodi

E' cominciato oggi al Foro Italico "Tennis & Friends - Salute e Sport", l'iniziativa in programma fino al 15 ottobre con l'obiettivo di veicolare la cultura della prevenzione attraverso lo sport e i corretti stili di vita. La manifestazione, che in 12 anni ha favorito 200mila screening gratuiti, ha preso il via questa mattina con una giornata interamente dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Capitale e della Regione Lazio. Presenti, per l'occasione, anche il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

A partire da domani, invece, aprirà al pubblico con ingresso gratuito, il "Villaggio della Salute", in collaborazione con Salute Lazio che ha invitato, attraverso il coordinamento della Asl Roma 1, tutte le strutture sanitarie della Regione. Le Asl che hanno subito aderito costituiscono un percorso di screening completo, mettendo a disposizione oltre 500 professionisti, impegnati in 34 aree sanitarie con circa 190 postazioni, per offrire visite gratuite suddivise in 65 diverse specialistiche.

Agli screening sarà possibile alternare tante attività sportive alla presenza di numerosissimi ospiti e vip.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA