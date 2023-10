Unitus conferisce laurea Honoris Causa al prefetto di Roma

La cerimonia si è tenuta oggi pomeriggio alle 15.30 nell'aula magna del rettorato dell'università degli studi della Tuscia: il prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ha conseguito il dottorato in Società in mutamento Politiche, Diritti e Sicurezza è stato il primo insignito di questo tipo di laurea nella storia dell'ateneo viterbese.

"Il Prefetto Giannini è il primo a ricevere la laurea honoris causa da questa università - ha detto il magnifico rettore Stefano Ubertini - per noi è un grande onore, dare questo riconoscimento un uomo come Lamberto Giannini che da sempre è in prima linea contro il terrorismo." Dopo la consegna del diploma di laura, Giannini a tenuto la Lectio Magistralis, Terrorismo e sfide future.

Durante la lezione il Prefetto ha parlato anche del recentissimo conflitto bellico scoppiato in Palestina e delle possibili conseguenze che potrebbe creare sullo scenario internazionale.

"Una situazione che sicuramente acuisce la minaccia del terrorismo in occidente - ha detto il Prefetto durante la lezione - che crea un clima di grandissima preoccupazione tra tutti i cittadini, in primis gli appartenenti alla comunità ebraica.

La domanda è, il nostro sistema di contrasto al terrorismo, ha la struttura e i mezzi per affrontare questo momento cruciale? Io ritengo di si, ma per far si che questa non sia semplicemente un'affermazione assertiva, penso sia bene illustrare quelle che sono le peculiarità del nostro sistema di sicurezza: Un vero e proprio unicum nato dall'esperienza sul campo di decenni di lotta al terrorismo."



