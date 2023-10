Strage alla riunione di condominio, ammesse 36 parti civili

Il gup di Roma ha ammesso 36 parti civili, tra parenti e amici, nel procedimento a carico di Claudio Campiti, l'uomo che l'11 dicembre del 2022 ha ucciso quattro donne nel corso di una riunione del Consorzio Valleverde a Fidene, in un gazebo di via Monte Giliberto. Lo stesso Consorzio è stato ammesso come parte lesa.

Il pm Giovanni Musarò, che ha affidato le indagini ai carabinieri, contesta all'imputato, che non era presente in aula, le accuse di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, di tentato omicidio di altre cinque persone sedute al tavolo del consiglio di amministrazione del consorzio e di lesioni personali derivate dal trauma psicologico subito dai sopravvissuti.

Nel procedimento sono coinvolti, per reati omissivi nel controllo delle armi, anche il presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma e un dipendente addetto al locale dell'armeria del poligono di tiro di Tor di Quinto dove Campiti prese l'arma utilizzata poi per compiere la strage. I due indagati hanno scelto il rito immeditato e l'udienza è stata fissata nel 2024.



