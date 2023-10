Sport e salute con BeActive al Villaggio Coldiretti a Roma

Educazione alimentare, sport e benessere. Tutto pronto per il Villaggio Coldiretti, allestito a Roma al Circo Massimo da domani a domenica, che ospiterà anche lo stand BeActive-Sport e Salute e Dipartimento per lo Sport. In un'area dedicata di circa 100 mq la società che per lo Stato promuove lo sport e i corretti stili di vita proporrà attività dedicate a bambini e ragazzi con l'ausilio di 20 operatori sportivi presenti sul campo: dall'"Agriasilo", in cui verrà illustrata la mission di Sport e Salute, alla sessione "Campagna Amica Terra Nostra", momento utile per sottolineare i benefici che derivano dall'associare l'attività sportiva a una buona alimentazione.

Nell'"Area Tecnica", oltre tremila tra bambini e ragazzi durante l'evento avranno la possibilità di fare attività sportiva: corsa ad ostacoli, corsa a staffetta, tennis tavolo, biliardino, tiro con l'arco, pallavolo, bocce e lancio del martello. Un'opportunità per provare nuovi sport all'aria aperta e avvicinare sempre più giovani ad uno stile di vita sano.

All'evento saranno presenti anche le Legend di Sport e Salute, campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano, da Alessia Filippi a Tania Di Mario, da Valerio Vermiglio a Luigi Mastrangelo.



