Matone (Lega), stop a manifestazioni pro-Hamas a Roma

"No a slogan pro-Hamas e inni all'intifada nelle nostre città. La Questura di Roma impedisca che la manifestazione prevista per domani a Piazza Vittorio Emanuele si trasformi in un teatro in cui sfogare l'odio antisionista e anti-ebraico. La concomitanza tra la mobilitazione pro-palestinese in Italia e l'appello invocato dall'ex capo di Hamas Khaled Meshaal per l'ennesimo venerdì di collera desta preoccupazione e dovrebbe indurre le nostre autorità a considerare i gravi rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza dei nostri cittadini. L'odio jihadista propagandato da Hamas ha la stessa matrice di quello dello Stato Islamico.

Abbiamo già assistito ad attentati nelle capitali europee, non dobbiamo abbassare il livello di guardia". Lo dichiara la deputata della Lega Simonetta Matone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA