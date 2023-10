Incontri con il Cinema Buddhista, al via la seconda edizione

Al via la seconda edizione di Incontri con il Cinema Buddhista, che si terranno al Nuovo Cinema Aquila, al Pigneto di Roma, dal 13 al 15 ottobre 2023.

La Fondazione Maitreya - Istituto di cultura buddhista e Asiatica Film Festival (Jci), con il sostegno dell'otto per mille dell'Unione Buddhista Italiana presentano la manifestazione che in tre giorni proporrà gratuitamente 13 film provenienti da Birmania, Cina, Cambogia, Francia, Finlandia, Giappone, Hong Kong, Italia, Malawi, Nepal e Thailandia in cui viene raccontato il buddismo come religione, disciplina, filosofia, teologia, mitologia, tradizione pittorica e letteraria tra documentari, fiction e corti selezionati.

Dopo il successo della prima edizione la rassegna continua a promuovere la cultura cinematografica mondiale ispirata al sentiero tracciato dal Buddha. Nella versione appena restaurata in 4K in programma 'L'arpa Birmana' diretto dal maestro Kon Ichikawa, nominato nel 1956 all'Oscar come miglior film straniero, un'opera contro l'angoscia, l'irrazionalità e l'insensatezza della guerra. In 'Karmalink' di Jake Watchel un ragazzino di Phnom Penh con i suoi amici tra l'uso dell'intelligenza artificiale, sogni di una vita passata e nanotecnologia trasforma la città cambogiana in un luogo dove scienza e metafisica si intersecano. Tra i titoli anche 'Dark Red Forest' di Jin Huaquing che porta gli spettatori in un'area estrema nel vasto altopiano del Tibet. Un fotografo e un romanziere si confrontano in 'The Velvet Queen' di Marie Amiguet e Vincent Munier. In 'The Mountain Path' un giovane appassionato, il regista Edward Burger incontra monaci, tra le montagne cinesi, apparentemente lontani dal mondo, ma quotidianamente con i piedi sulla terra. Tra i più famosi registi artisti taiwanesi, Tsai Ming Liang con 'Walker', prodotto dall'Hong Kong International Film Festival, fa camminare a capo chino un monaco buddista in meditazione nella metropoli di Hong Kong. Tra le altre opere ' 'Buddha in Africa' di Nichole Schafer, 'The Silent Echo' del regista Suman Sen, 'Yomigaeru', di Alessandro Trapani e 'Angulimala' che sarà proiettato in anteprima nella versione restaurata in 4K.





