Festa di Roma, omaggio al premio Oscar Michel Gondry

La diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma (18-29 ottobre) dedicherà un omaggio a Michel Gondry, geniale regista e sceneggiatore premio Oscar© per Eternal Sunshine of the Spotless Mind, artista eclettico e vulcanico, autore di videoclip per Björk, Daft Punk, Lenny Kravitz e molti altri.

Il programma sarà inaugurato dal nuovo lavoro del cineasta francese, Le Livre des solutions (Il libro delle soluzioni), domenica 22 ottobre alle 20 al Teatro Palladium. Il film, che segna il ritorno di Gondry dopo otto anni di pausa dal grande schermo, è una commedia imprevedibile e scatenata; non solo un film "sul cinema", ma una parabola sulla creatività sfrenata e sulle sue incognite, che si apre a tutti i campi dell'arte e della creazione umana - dal disegno, all'animazione, alla musica - strizzando spesso l'occhio alle forme audiovisive brevi. Il libro delle soluzioni uscirà nelle sale italiane mercoledì 1° novembre distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Lunedì 23 ottobre alle 15 alla Casa del Cinema il pubblico potrà assistere alla proiezione di Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Se mi lasci ti cancello): il cult-movie di Gondry, che gli valse l'Oscar© alla Miglior Sceneggiatura originale assieme a Charlie Kaufman e Pierre Bismuth, è una riflessione sulla fugacità e sulle utopie dell'amore, sospesa tra commedia e melodramma.

Martedì 24 ottobre alle 16 la Sala Sinopoli ospiterà l'anteprima mondiale di In Bed with Gondry (A letto con Michel Gondry) di François Nemeta, secondo documentario che lo storico collaboratore dedica al regista dopo Michel Gondry, Do It Yourself, presentato quest'anno alla Mostra di Venezia. In Bed with Gondry è un ritratto intimo e personale del grande cineasta: nel corso di una notte insonne, Gondry discute delle sue influenze, dei suoi sogni, dei suoi incubi e rivela i segreti del suo originale e impareggiabile processo creativo. Il regista sarà in sala per incontrare gli spettatori.

L'omaggio al cineasta si concluderà domenica 29 ottobre alle 11.30, quando Gondry salirà sul palco della Sala Petrassi per una masterclass con il pubblico della Festa, condotta dallo scrittore Manlio Castagna.



