Corruzione a Santa Marinella, in quattro a processo

Il gup di Civitavecchia ha rinviato a giudizio quattro persone in relazione al procedimento per corruzione da cui è poi scaturito il caso di revenge porn in cui è vittima il sindaco di Santa Marinella (Rm), Pietro Tidei. Il giudice per le udienze preliminari, in un procedimento nato da una denuncia di Tidei, ha mandato a giudizio Fabio Quartieri, Giuseppe Salomone, Fabrizio Fonti e Roberto Angeletti, quest'ultimo all'epoca dei fatti consigliere comunale a Santa Marinella. "Tutti rinviati a giudizio. La giustizia é lenta ma arriva sempre", ha commentato su Facebook Tidei.



