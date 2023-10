Ciak per Never Too Late, prima serie teen ambientalista italiana

Una storia thriller e avventurosa, ambientata in un futuro non molto lontano, dove un gruppo di giovani ragazzi - figli dei giovani attivisti inascoltati che oggi si stanno mobilitando per salvare il pianeta - si batte per il pianeta e per un futuro più sostenibile: è la storia della prima serie ambientalista italiana, "Never Too Late", di cui sono in corso le riprese tra Sardegna e Lazio e che sarà successivamente disponibile in esclusiva su RaiPlay.

Coprodotta da Rai Fiction e Propaganda Italia, "Never Too Late" è una serie composta da dieci episodi, scritta da Camilla Paternò, Federica Pontremoli e Simona Coppini in collaborazione con Salvatore de Chirico, e diretta da Lorenzo Vignolo e Salvatore de Chirico.

I protagonisti sono Arianna Becheroni (già protagonista della serie Amazon Bang Bang Baby) e Roberto Nocchi (Tutto può succedere). Nel cast, tra gli altri: Roberta Mattei (Anna di Niccolò Ammaniti), Elena Curci (A Casa tutti bene di Gabriele Muccino), Matteo Taranto, Mikaela Neaze Silva, Dana Giuliano , Elisa Pierdominici, gli esordienti Manuel Rossi e Jacqueline Luna.

Siamo nel 2038, l'aria è diventata irrespirabile e il pianeta soffre per la mancanza di ossigeno. A Nur (Sardegna), le milizie verdi sono al potere e negano da anni ogni contatto con la Natura alle persone al fine di poterla curare. Maria, Jacopo, Arturo, Benny, Alex e Caterina sono giovani cresciuti senza mai aver toccato un albero o fatto un bagno al mare. Una notte accade qualcosa di strano nella foresta di Nur: un bagliore, forse un'esplosione. Quella stessa notte cambia per sempre la vita di Jacopo e Maria. I ragazzi mettono a repentaglio la propria incolumità, pur di scoprire la verità su ciò che accade nella foresta, ritrovandosi coinvolti in un mistero più grande di loro, che rivelerà una terribile verità e che li porterà a lottare per riprendersi la foresta. E con la foresta il loro posto nel mondo. Perché per cambiare il mondo… It's never too late.

"'Never Too Late' - dice - Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction affronta - il tema della salvaguardia dell'ambiente e della responsabilità che tutti coinvolge".



