Caro affitti: Sinistra Universitaria, alla Sapienza stop a tende

Oggi terminerà la protesta in tenda degli studenti di Sinistra universitaria, contro il caro affitti, alla Sapienza, ma "la battaglia non finirà". "Abbiamo convocato una assemblea aperta per fare il punto di ciò che è stato fatto e farsi qualche domanda per il futuro. La protesta per come è stata conosciuta finirà, ma non finirà la nostra battaglia. Da domani sicuramente evolverà, cambierà forma, e andrà avanti, cercando di allargarsi sempre di più anche a tutti i lavoratori precari, gli studenti lavoratori, le fasce sociali in difficoltà. La lotta del popolo delle tende non termina con la smobilitazione, ma è appena iniziata", dicono gli studenti di Sinistra universitaria Sapienza.



