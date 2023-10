Arriva al Maxxi a Roma Jacovitti, il papà di Cocco Bill

Arriva al Maxxi di Roma Jacovitti il papà di Cocco Bill. La mostra antologica 'L'incontenibile arte dell'umorismo', a cura di Dino Aloi e Silvia Jacovitti con Giulia Ferracci, è in programma dal 25 ottobre al 18 febbraio 2024. Fa parte del progetto Jacovittissimevolmente che comprende anche la mostra Tutte le follie di Jac, a cura di Luca Raffaelli, già aperta al Macte Museo di Arte Contemporanea di Termoli fino al 25 febbraio 2024.

La mostra del Maxxi, che avrà un allestimento spettacolare con un'esplosione di colori, è un viaggio nel mondo fantastico, nell'inventiva giocosa e irreverente di Jacovitti, con 450 pezzi esposti su una superficie di 400 metri quadrati, tra tavole originali provenienti dall'archivio della figlia Silvia e giornali dell'epoca. Un percorso in nove sezioni che parte dagli Esordi, nel 1939, quando Jac inizia a pubblicare vignette sul settimanale satirico fiorentino Il Brivido. Dalle storie di Cocco Bill per il Giorno, oggi introvabili, a Cocco Bill testimonial dei gelati Eldorado su Carosello. Ma non solo lui: sono oltre 100 i personaggi indimenticabili nati dalla sua matita che hanno accompagnato intere generazioni di ragazzi.

"Il più grande museo d'arte contemporanea sdogana il fumetto" osserva Dino Aloi che ha già curato molte mostre su Jacovitti. "Ha prodotto così tanto che è impossibile dare spazio a tutto. Si può solo dare un'idea di quello che ha fatto.

Jacovitti è nell'immaginario collettivo e ciascuno di noi ha in mente un pezzo, si cerca di soddisfare tutti con una rappresentazione il più ampia possibile. Non basterebbe tutto il Maxxi per fare una mostra esaustiva", spiega il curatore.

"Ci ho messo 25 anni per arrivare a Roma, mi dicevano sempre che non c'erano i soldi, di qualunque schieramento politico fossero. Finalmente hanno capito chi è Jacovitti", dice Silvia. "Con Dino Aloi cerco di mantenere viva l'immagine di mio padre dal 1998 quando fu fatta la prima grande mostra a Torino.

Qui al Maxxi la magia c'è tutta, è come entrare nel mondo della fantasia".



