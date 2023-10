Torna a Roma il 14 e 15 ottobre l'International Tattoo Expo

Il 14 e 15 ottobre si rinnova l'appuntamento con l'International Tattoo Expo di Roma, giunta alla sua 23ma edizione. La manifestazione, che raccoglie i migliori artisti nazionali e internazionali dell'arte del tatuaggio, si svolgerà presso l'Ergife Palace Hotel.

Tatuatori da tutto il mondo daranno vita a una kermesse che comprenderà anche mostre ed eventi legati all'universo del tattoo. Tra un tatuaggio Mentawai tradizionale dell'Indonesia e una scritta in puro stile 'chicano', si potranno visitare tre istallazioni allestite in apposite sale dedicate. Tra le novità di quest'anno, un'area gaming per gli appassionati dei videogiochi e una 'food square' esterna che propone soluzioni culinarie per tutti i palati.



