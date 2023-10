Scontro mortale tra scooter e suv sulla Cassino-Formia

Un imprenditore di 64 anni, Emilio Della Rosa, è morto questo pomeriggio nell'impatto tra il suo scooter ed un'Audi Q3 nera mentre i due mezzi percorrevamo la superstrada Cassino - Formia nel tratto che attraversa il centro urbano di San Giorgio a Liri.

È accaduto a pochi metri di distanza dal punto in cui il mese scorso c'era stato lo scontro mortale tra un'utilitaria e la moto con in sella una coppia di Coreno Ausonio appena rientrata dal viaggio di nozze.

L'imprenditore aveva appena finito la pausa pranzo e stava tornando nel suo centro specializzato nelle revisioni auto che si trova non molto distante dal luogo dell'incidente.

I carabinieri di San Giorgio a Liri ed i loro colleghi della Compagnia di Pontecorvo stanno ricostruendo la dinamica: i sospetti sono concentrati ancora una volta sugli accessi laterali che dalle attività commerciali immettono sulla Superstrada, una delle arterie più pericolose in provincia di Frosinone.

L'imprenditore è morto sul colpo, il Q5 si è ribaltato nel centro della corsia di marcia e la persona al volante è rimasta ferita. Sul posto, con i carabinieri sono intervenuti i sanitari del 118.

Emilio Della Rosa aveva iniziato l'attività quasi mezzo secolo fa come elettrauto ed era uno dei carburatoristi più noti nel sud della Ciociaria.



