Musica e videoarte, l'omaggio a Roma di Santa Cecilia

Musica e cinema, suoni e immagini, la musica di Ottorino Respighi e il fascino della videoarte per celebrare la bellezza di Roma e i suoi miti, la grandezza dell'Urbe e la fabbrica dei sogni di Cinecittà riassunta da un cowboy a cavallo tra le rovine archeologiche. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sceglie di abbinare ai poemi del compositore dedicati alla capitale il fascino del film documentario del regista e artista ravennate Yuri Ancarani nel concerto che il 12 ottobre alle 19:30 apre all'Auditorium Parco della Musica la stagione sinfonica 2023-2024.

L'occhio, dunque, avrà una sua parte preponderante nella serata inaugurale affidata al maestro ungherese Ivàn Fischer, sul podio dell'orchestra e del coro della fondazione capitolina - istruito da Andrea Secchi - per dirigere i Pini di Roma, Le Fontane di Roma e Festa Romane accanto a O Roma Nobilis e Dall'Alma Roma di Franz Liszt. "Non è un concerto come gli altri", ha detto il sovrintendente Michele dall'Ongaro ricordando che l'inaugurazione e le repliche (il 13 ottobre alle 20:30 e il 14 alle 18) rientrano nel Bridging Europe Festival fondato dieci fa da Fischer a Budapest, dove l'orchestra romana ha portato Respighi nelle scorse settimane in una sorta di gemellaggio. "L'idea di gettare ponti culturali tra due nazioni è tra le mie preferite - ha detto il maestro - per creare legami, amicizia e superare le divisioni. La musica può fare molto in un momento come questo di guerre inutili". La Trilogia di Respighi sarà accompagnata dal viaggio per immagini in anteprima assoluta di Yuri Ancarani. "La combinazione acustica e visiva di due forme così differenti è una esperienza unica - ha detto -. Le monumentali rovine millenarie della città si trasformavano in un mastodontico set a cielo aperto, i poemi di Respighi hanno una complessità incredibile e profonda. Ed è una qualità che infonde a questo film il senso di una grande sfida". La scelta di Respighi celebra il musicista bolognese che visse per molti anni a Roma, dal 1913 fino alla morte nel 1936, a soli 56 anni.



