Mostra di Valentino in Ospedale Isola Tiberina per Ottobre Rosa

Nell'ambito dell'iniziativa Ottobre Rosa, mese della prevenzione per il cancro al seno, l'ospedale romano Fatebenefratelli Isola Tiberina ospiterà al suo interno, la mostra fotografica Pink PP Portraits di Valentino. La mostra a sostegno alla prevenzione del tumore al seno è curata da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison e resterà fruibile per tutti per tutto il mese. Già da qualche stagione Piccioli ha studiato con Pantone una particolare sfumatura di rosa intenso per le sue collezioni.

Nelle intenzioni della maison, "la mostra fotografica vuole essere un'occasione per promuovere la consapevolezza sulla malattia". Inaugurata alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci e del Segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin, la mostra ritrae alcune donne, molte curate presso l'Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, che hanno vinto il tumore al seno. Ogni ritratto è accompagnato da una didascalia, scritta dallo stesso Pierpaolo Piccioli. È il racconto di tante storie di donne che hanno vissuto la lotta al cancro come un percorso intimo. Per raggiungere gli obiettivi più ampi di sensibilizzazione, la mostra, dopo l'inaugurazione, verrà spostata e allestita nuovamente all'interno dell'ospedale, in modo da consentirne la fruizione per pazienti e visitatori.

"La centralità della persona e dei bisogni di cura - sottolinea l'ad dell'ospedale Daniele Piacentini - sono il presupposto che hanno portato l'ospedale alla programmazione dei percorsi assistenziali, pensati come contesti organizzativi per l'integrazione delle competenze disciplinari e professionali coinvolte nella diagnosi e nel trattamento di alcune condizioni ci cliniche". "La mostra è il racconto di una giornata di storie - commenta Piccioli - di quelle che non dimentichi. È l'incontro con venti donne vestite di rosa, il colore della forza, della resilienza, del coraggio. Ma è anche l'omaggio all'unicità di queste persone, alla loro densa umanità che emerge dal monocromo degli abiti e dello sfondo. È il tesoro di un dialogo intimo, del regalo inestimabile che loro hanno fatto a me e non viceversa. Sono grato e riconoscente a coloro hanno preso parte a questo progetto e che lo hanno reso possibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA