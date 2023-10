L'Opera Romana sospende tutti i pellegrinaggi in Terra Santa

"I pellegrinaggi a Gerusalemme, Betlemme e Nazareth previsti per il mese di ottobre sono tutti rimandati; mentre per i due che si stavano svolgendo in questi giorni sono stati già organizzati i voli di rientro. Le altre mete sono tutte confermate e anzi, chi doveva andare in Israele potrebbe orientarsi su altre destinazioni". Lo annuncia monsignor Remo Chiavarini, amministratore delegato di Opera Romana Pellegrinaggi, secondo il quale è difficile che possa svolgersi anche il pellegrinaggio diocesano che era stato fissato per il mese di novembre. Intanto, per domani mattina, è fissato un incontro con Ita e con altre agenzie del settore.





