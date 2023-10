L'arte della ceramica torna in mostra a Roma

"E-ART-H, l'arte per la terra" è il tema che farà da filo conduttore ai tanti appuntamenti che caratterizzeranno la nona edizione di "Ceramics... and more". La manifestazione si svolgerà il 14 e 15 ottobre 2023, nella cornice dell'ex Cartiera Latina, all'interno del Parco Regionale dell'Appia Antica, e quest'anno vedrà la partecipazione di 11 Istituti scolastici, tra i quali l'Accademia di Belle Arti di Roma e le due scuole serali delle arti dei mestieri del Comune di Roma, con 29 Espositori privati. A organizzarla, con il patrocinio della Regione Lazio, l'azienda Forni De Marco, attiva nella costruzione di forni elettrici e nella vendita di prodotti e materie prime per la realizzazione di opere in ceramica.

"Ceramics... and more" è un appuntamento pensato per i visitatori occasionali e per gli addetti ai lavori in cui maestri artigiani, ceramisti, decoratori, orafi, scultori si incontrano per esporre le proprie opere, confrontarsi e fare dimostrazioni pratiche di tecniche e metodi di lavorazione, classici e innovativi, all'interno del proprio ambito artistico.

Tra le novità di questa nona edizione c'è il concorso a tema, a cui sarà dedicata una sezione speciale all'interno dell'esposizione tradizionale: "EART-H, l'arte per la terra" è la prospettiva entro cui dovranno muovere il proprio estro i partecipanti. Come raccontare l'emergenza climatica che caratterizza questo nuovo Millennio? Quali soluzioni ipotizzare a favore della necessaria transizione ecologica? Quali i materiali più indicati alla salvaguardia dei delicati equilibri alla base della nostra vita e di quella della nostra Terra? Queste le domande alla base del concorso.

Durante l'evento si svolgeranno laboratori a ingresso libero ma con prenotazione telefonica obbligatoria.



