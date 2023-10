Expo 2030: Gualtieri, 'Roma esempio, sostenibile e inclusiva'

"Sarà un'Expo straordinaria, un momento per chiamare tutto il mondo a riflettere su come rendere le nostre città più sostenibili e inclusive": lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a Parigi per il Forum scientifico con la presentazione del progetto di Roma Expo 2030.

"Sarà un processo di trasformazione di una parte di Roma che diventerà bella e aperta al servizio della comunità internazionale - ha detto Gualtieri - con una grande area che diventerà un parco di conoscenza, ricerca, innovazione. Non un Expo 'usa e getta', ma che rimane, aperto e inclusivo, basato su diritti umani, di inclusione e democrazia".

"Siamo qui a presentare di nuovo il tema di Roma Expo 2030, a coinvolgere i delegati, e siamo di nuovo fiduciosi, contiamo ancora sulla forza del nostro progetto. Contiamo sugli appoggi non scontati che nel frattempo ci sono arrivati da parte di Paesi diversissimi", ha detto arrivando a Palais Brogniart a Parigi per il Forum scientifico sul dossier di Roma, il presidente del comitato promotore della candidatura di Roma a Expo 2030, Giampiero Massolo.



