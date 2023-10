Enrico Pagano, 'dalla Quinta di Beethoven un messaggio positivo'

"Nonostante i luoghi comuni che circondano questo capolavoro, la Quinta ci consegna un messaggio positivo, dato proprio dalla luce propria di quel periodo storico e culturale, non a caso, illuminista, in cui Beethoven la scrisse". Enrico Saverio Pagano, direttore della giovane Orchestra da Camera Canova, parla così della celebre sinfonia del compositore tedesco con la quale il 13 ottobre aprirà nell'Aula Magna della Sapienza, a Roma, la nuova stagione dell'Istituzione Universitaria dei Concerti. "Dopo la parentesi mozartiana dello scorso anno torniamo a confrontarci con Beethoven - dice all'ANSA -. Sono molto grato di poter affrontare la Quinta, la sinfonia per antonomasia, per la prima volta con l'Orchestra Canova con la quale possiamo proporre un'interpretazione all'insegna della freschezza giovanile e dello slancio vitale che ci contraddistingue". La serata inaugurale, alle 20:30 (replica sabato 14 alle 17:30), vedrà anche la presenza della pianista Leonora Armellini nel Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in fa minore di Fryderyk Chopin. La stagione numero 79 della IUC proporrà fino al 18 maggio 2024 un cartellone di 36 concerti, il martedì sera e il sabato pomeriggio, affidati ad alcuni fra i più grandi interpreti della scena internazionale, con un repertorio che abbraccia sette secoli di storia della musica. L'Orchestra Canova e il suo fondatore/direttore Enrico Saverio Pagano sono alla terza stagione di residenza artistica alla IUC. Leonora Armellini si esibisce come solista, camerista e a fianco di numerose orchestre in prestigiose sale in tutto il mondo, dalla Carnegie Hall di New York, al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Salle Cortot di Parigi, Filarmonica di Varsavia, Teatro La Fenice di Venezia, e Europa, Cina, Corea del Sud e Giappone.



