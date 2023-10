A Roma l'esposizione della Vergine di Montserrat

Sarà visitabile fino al 15 ottobre l'esposizione "Virgo Serena", nel quadriportico della Basilica di San Paolo fuori le Mura, a Roma. La mostra è una delle iniziative che hanno accompagnato lo storico pellegrinaggio della comunità catalana a Roma in questi giorni. L'esposizione è composta da fotografie dell'immagine della Vergine di Montserrat, scattate da Lluís Casals nel 2001 in occasione di studi radiografici e restauro dell'immagine. "Il nome della mostra riflette la serenità del volto dell'immagine, vista così già dai romeri, i pellegrini, del XIV secolo, come riporta il quinto canto del Libro Rosso di Montserrat", spiegano gli organizzatori. L'esposizione è stata organizzata dalla Delegazione in Italia del Governo della Catalogna in collaborazione con il Museo dell'Abbazia di Montserrat.

Sono state 800 le persone che hanno partecipato nei giorni scorsi ad un pellegrinaggio da Montserrat a Roma in occasione dell'800° anniversario della fondazione della Confraternita di Nostra Signora di Montserrat. Il 7 ottobre sono stati anche ricevuti da Papa Francesco i confratelli e i vescovi della Catalogna. E' stato il pellegrinaggio più importante che Montserrat ha compiuto a Roma dal 1950. Durante l'udienza, Papa Francesco ha benedetto una statua della Madonna di Montserrat destinata alla Cattedrale di Girona, l'unica del territorio catalano in cui finora non era presente un'icona della "Moreneta", come è chiamata l'immagine della Vergine di Montserrat.

La Confraternita di Nostra Signora di Montserrat fu fondata con lo scopo di estendere e facilitare la devozione alla Madonna di Montserrat. La Confraternita ha una sede principale, nel Santuario di Montserrat, e centri delegati, sparsi in tutto il mondo, che partecipano alla vita e alla preghiera di Montserrat.

Per diventare confratello è necessario registrarsi presso qualsiasi centro delegato o presso la stessa Montserrat. I confratelli non hanno obblighi particolari, ma si raccomanda una vita attiva di preghiera. L'invocazione alla Madonna di Montserrat è uno dei titoli mariani più diffusi in tutto il mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA