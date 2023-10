A Palazzo di Castel Gandolfo fiamme danneggiano tappezzeria sala

Le fiamme sprigionatesi da un condizionatore andato in corto circuito hanno danneggiato la tappezzeria di una sala del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo. Lo conferma all'ANSA il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni. L'ex residenza estiva dei Papi è diventata nel 2016 un museo per volontà di papa Francesco.

L'entità complessiva dei danni, considerando anche le opere e i manufatti d'arte presenti sul luogo, sono ancora in corso di valutazione.

A quanto si è potuto apprendere, le fiamme sarebbero divampate alcuni giorni fa dall'impianto di condizionamento in una delle sale situate al secondo piano del Palazzo apostolico affacciato sul Lago di Albano. Secondo la ricostruzione fatta dal Messaggero, la sala interessata al rogo sarebbe stata ritrovata in uno stato devastante, con tutti i soffitti avvolti dal nerofumo, quadri rovinati, l'antica tappezzeria polverizzata e cenere ovunque. Il bilancio complessivo comunque non è stato ancora fatto, né la stima per programmare i necessari restauri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA