Tour abusivi al Colosseo, sanzioni a 13 guide abusive

Offrivano ai turisti tour guidati per il Colosseo ma senza averne l'autorizzazione. I Carabinieri del Comando Piazza Venezia, con il supporto dei militari della Compagnia Speciale di Roma, hanno stanato 13 guide abusive, sanzionate per un totale di 6.500 euro. I militari hanno imposto loro l'allontanamento dall'area archeologica per le successive 48 ore e hanno sequestrato i badge e tutto il materiale pubblicitario rinvenuto.

A ciò si aggiunge la denuncia di un cittadini australiano di 47 anni, che è stato sorpreso dai Carabinieri mentre pilotava un drone sull'area del Colosseo, dove vige il divieto di sorvolo.

Questi sono i risultati di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'abusivismo commerciale nell'area archeologica del Colosseo.

L'attività rientra nell'ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l'azione voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini.



