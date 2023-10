Pnrr: Gualtieri, 'i piani per le periferie restano nel Pnrr'

"Il ministro Fitto ha accettato la possibilità per i Comuni che si ritengono sicuri di poter completare i Piani urbani integrati, di mantenerli nel Pnrr.

Questa è una cosa positiva che va oltre le differenze di toni e accenti". Così in Aula Giulio Cesare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"I Comuni sono quelli che stanno spendendo meglio di tutti, e anche Roma Capitale contribuisce - ha aggiunto - Ora ci saranno passaggi tecnici, ma c'è questa possibilità, sostenuta in modo bipartisan, di mantenere i Pui nel Pnrr: Tor Bella Monaca, Corviale, Santa Maria della Pietà, le biblioteche, i poli civici. Ci dovremo lavorare. Manteniamo questo livello di unità sulle scelte importanti - ha concluso Gualtieri - poi ci divideremo su tutte le questioni fisiologiche tra maggioranza e opposizione, ma noi lavoriamo per il bene di Roma e dei romani".





