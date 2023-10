Omicidio a Tor Bella Monaca, arrestato presunto killer

Un arresto per l'omicidio di Daneiel Di Giacomo, il 38enne ucciso il 14 settembre scorso a Tor Bella Monaca mentre era in auto con la compagna di 26 anni anch'essa rimasta ferita nell'agguato. La Squadra Mobile ha bloccato Valentino Ruggiero, 30 anni, accusato dai pm di Roma, coordinati dall'aggiunto Paolo Ielo, di omicidio volontario premeditato.

Doppio il movente del raid di morte: un debito di 20 mila euro che Ruggiero aveva ripagato solo in parte e quello sentimentale dovuto al fatto che la donna, sua ex, avesse intrapreso una relazione sentimentale con Di Giacomo.



