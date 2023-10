Infermiera aggredita da paziente al Pronto Soccorso

Un'infermiera in servizio nel Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino è stata aggredita la notte scorsa da una paziente affetta da disturbi psichiatrici. La donna si è scagliata contro l'operatrice sanitaria colpendola anche con una borsa piena di oggetti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, bloccando la paziente. L'infermiera ha subito lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

«Quanto è avvenuto la notte scorsa sottolinea, ancora una volta, la necessità di un intervento immediato" ha affermato la responsabile Sanità Pubblica del polo di Cassino -Pontecorvo della Cisl Fp Rosaria Piscopo. "Questa nuova aggressione - dice la sindacalista - evidenzia lo stato di emergenza che si continua a vivere all'interno delle strutture sanitarie in provincia di Frosinone. C'è un sistema di vigilanza ma oggi deve occuparsi dell'intero ospedale. Già questo dato evidenzia il forte stato di precarietà che si vive all'interno delle strutture sanitarie. Occorrono maggiori controlli, occorre un rafforzamento dei presidi di sicurezza per garantire a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori i giusti di livelli di tutela che oggi mancano".



