Bombardieri a Viterbo per l'inaugurazione della sede Uil

"Il rispetto della vita dei lavoratori e delle lavoratrici deve essere al primo posto". Così si è espresso questa sera il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a Viterbo per l'inaugurazione della nuova sede sindacale di via Cardarelli.

"Da oltre due anni siamo impegnati in una campagna mirata per contrastare questo tragico fenomeno - ha continuato Bombardieri - perché siamo convinti che se non c'è il rispetto della vita e della dignità delle persone che lavorano, è inutile parlare di futuro. Riteniamo che su questa cosa non ci sia ancora abbastanza attenzione, nonostante i numerosi drammi degli ultimi tempi, la politica e il governo non danno risposte adeguate per contrastare questa cosa." Insieme a Bombardieri all'inaugurazione anche il segretario regionale Lazio, Alberto Civica e il segretario provinciale, Giancarlo Turchetti.

Dopo il taglio del nastro si è svolto un convegno nella nuova sede. Tra i temi trattati anche, la posizione della Uil sulla questione del salario minimo.

"La nostra posizione su questa cosa è stata sempre abbastanza chiara - ha detto Bombardieri - ovviamente noi rispettiamo il Cnel, ma se dovesse dire che il salario minimo non serve, noi di sicuro non saremo d'accordo. Perché, se esiste una direttiva europea che richiamava il salario minimo e lo faceva chiaramente con lo scopo di arrivare al contratto è chiaro che quella direttiva prevede che possano esistere casi nei quali ci siano sia il salario minimo che il contratto nazionale." Tra le autorità locali presenti anche l'assessora al bilancio e patrimonio del Comune di Viterbo Elena Angiani che, ha portato i saluti della sindaca Chiara Frontini.



