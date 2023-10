Assessore Lazio, "Sì piano invasi per contrasto siccità"

"Dobbiamo riscrivere con la Regione Lazio l'elenco delle priorità per la salvaguardia del territorio ora che la nostra funzione è quella di affrontare le emergenze innescate dai cambiamenti climatici": lo ha detto questa mattina Sonia Ricci, presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica incontrando nella sede Anbi di Anagni l'assessore regionale all'Agricoltura Giancarlo Righini.

Per l'assessore siamo in una fase "di arretratezza mostruosa ed inconcepibile nell'affrontare i cambiamenti climatici e le conseguenze che stanno determinando sulla nostra agricoltura".

L'assessore ha annunciato che i Consorzi saranno i soggetti attuatori dei recenti provvedimenti di contrasto alla siccità.

Ed ha anticipato il suo parere favorevole al Piano Invasi, la serie di progetti proposta da Anbi per creare invasi nei quali raccogliere le enormi ondate di pioggia che attualmente sia abbattono sui territori per poi ridistribuire l'acqua nei periodi di secca. "Stiamo già traducendo in atti amministrativi questa disponibilità". Anbi ha una serie di invasi già progettati, in particolare sulle province di Latina e Rieti, più arretrato lo sviluppo del piano su Frosinone.

La presidente Ricci ha confermato che entro breve tempo verrà completata la riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica nel Lazio riducendo da 10 a 4 gli enti "razionalizzando e risparmiando dal momento che abbiamo ridotto da dieci a quattro i Consigli d'amministrazione e le presidenze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA