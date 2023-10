Venti intossicati in Molise, Asl concentra sospetti sul ragù

Sono concentrati sullo stafilococco aureus i sospetti della Asl di Cassino che ha avviato un'indagine epidemiologica dopo che venti persone si sono presentate al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Scolastica della città con evidenti sintomi di intossicazione alimentare. La comitiva era composta da 12 adulti, due diciassettenni e sei bambini che avevano mangiato nello stesso ristorante in provincia di Isernia. Il menù prevedeva bruschetta con ricotta tartufata, salumi, zuppa di ceci, pasta con doppio ragù, vari arrosti, tre dolci: tiramisù, cannolo siciliano e panna cotta. Il gruppo era composto da famiglie provenienti da Villa Santa Lucia e Piedimonte San Germano. Solo alcuni degli adulti mostravano sintomi gravi.

Altre persone, tutte molisane, che hanno partecipato al banchetto, si sono rivolte al 118. La Asl di Cassino ha concentrato l'attenzione sulla pasta ed il condimento con il doppio ragù, unico comune denominatore per l'intera comitiva. I risultati sono stati inviati da Cassino al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria di Isernia ed ai Nas di Latina per gli opportuni approfondimenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA