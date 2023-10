Sport per giovanissimi e disabili, a Roma i voucher comunali

Per le persone con disabilità e i ragazzi e le ragazze tra i 5 e i 16 anni in condizioni di fragilità economica di Roma (entro 8.000 euro di Isee) sono arrivo dei voucher per sostenere le spese per la pratica sportiva. L'iniziativa è stata presentata questa mattina in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri con l'assessore allo Sport Alessandro Onorato, insieme a Svetlana Celli, la presidente dell'Assemblea Capitolina che alla scorsa variazione di Bilancio ha previsto i finanziamenti per l'intervento.

Si tratta di 2,1 milioni di euro per i voucher, ognuno di un valore massimo di 500 euro l'anno. "Questo - ha spiegato l'assessore Onorato - ci permette di raggiungere almeno 5.000 persone. Inoltre - ha detto ancora - sono divisi in 1,050 milioni per i disabili e 1,050 per i non disabili, ma sono vasi comunicanti". Si vedrà, dunque, sulla base della domanda.

Roma Capitale invita adesso gli operatori sportivi pubblici e privati a mettere a disposizione le proprie strutture: potranno manifestare il proprio interesse a partecipare su una piattaforma web da oggi al 29 ottobre, indicando il numero di posti a disposizione sia per i disabili che per i non disabili.

I cittadini aventi diritto potranno poi scegliere l'attività sportiva da frequentare, sempre tramite una piattaforma on line.

"Quella dei voucher per la pratica sportiva è una iniziativa di grande valore sociale verso l'obiettivo di rendere lo sport uno degli elementi fondamentali della cittadinanza. Persone che fino a oggi avevano una bassa possibilità di fare sport adesso potranno praticarlo", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Siamo reduci dal successo del grande evento della Ryder Cup, ma anche dei Mondiali di Skate - ha aggiunto - Per noi lo sport sono certo i grandi eventi ma sempre di più l'attenzione diffusa alla pratica sportiva sul territorio".





