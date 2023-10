Sciopero Tpl, a Roma adesione all'Atac del 22,2%, disagi per bus

L'adesione complessiva del personale Atac allo sciopero del trasporto pubblico, rilevata in mattinata, è stata pari al 22,2%. Lo rende noto Roma Servizi per la Mobilità. Sono saltate soprattutto diverse corse degli autobus. regolare invece il servizio delle tre linee della metropolitana.

Si è fermata la Roma-Lido: sul sito di Astral Infomobilità è indicato "ultima partenza 08.30 circa" sia in direzione Colombo che in direzione Porta San Paolo. Domani è previsto lo sciopero dei tassisti contro il dl Asset.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA