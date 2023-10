Israele: molti stranieri nel volo arrivato a Roma da Tel Aviv

Solo poche decine di passeggeri, quasi tutti stranieri, nel volo arrivato nel pomeriggio a Fiumicino da Tel Aviv. Tra di loro, in larga parte cittadini statunitensi, australiani, solo un'italiana, poca voglia di parlare: "La situazione è più tranquilla di quanto è raccontato, non abbiamo avuto problemi". Un israeliano, con un nucleo familiare ortodosso, giudica come "una pazzia quanto sta accadendo con Hamas" sottolineando come la situazione a Gerusalemme, dove loro erano, era "abbastanza tranquilla: ora stiamo rientrando negli Stati Uniti dove viviamo".

Di tono diverso e preoccupato un gruppo di australiani che hanno raccontato di "aver visto, in lontananza, i razzi mentre erano in partenza: siamo riusciti a partire ed ora prima di rientrare in Australia, ci fermeremo qualche giorno a Roma".





