Innovazione e virtual production, al via la 9/a edizione del Mia

Con oltre 80 eventi, 5 content showcase, 4 pitching forum, più di 60 tra market screening e presentazioni di film ancora in progress, 9 premi, 5 esperienze immersive, una sala ultra-tech, 2 live podcast e oltre 120 progetti selezionati, parte la 9/a edizione del Mia, il Mercato Internazionale Audiovisivo, in programma a Roma dal 9 al 13 ottobre tra Palazzo Barberini e il Cinema Barberini. Sezione speciale dedicata all'innovazione e un tech pavilion per coniugare industria e creatività e affrontare le prossime sfide dell'audiovisivo.

"Iniziamo con 2.500 accreditati e 62 Paesi presenti: numeri che attestano un grande interesse - racconta la direttrice Gaia Tridente - Quello che sta succedendo in Israele, purtroppo, impedisce la partecipazione di alcuni player di un'industria molto attiva, sia nel cinema che nella televisione. Alcuni ci saranno da remoto, altri non riusciranno. A loro va il nostro saluto e ringraziamento per aver scelto il Mia per presentare le loro opere. E ci auguriamo di incontrarli presto in un contesto di pace". Quanto al Mercato, sottolinea, "riguarderà tutti i generi dell'audiovisivo. E quest'anno stiamo provando a immaginare anche quale futuro potrà avere questo settore grazie alla tecnologia tra Virtual Production ed esperienze immersive".

"Lo scopo del Mia - commenta il presidente dell'Anica Francesco Rutelli - non è parlare a noi stessi, coloro che si incontrano quotidianamente, ma spalancare le opportunità a operatori che vengono da ogni parte della terra". Il Mia, aggiunge Chaira Sbarigia, presidente dell'Apa, l'Associazione dei produttori audiovisivi, "è il luogo dove si riesce a sospendere il tempo del business e ciascuno può raccontare una fetta del suo lavoro, mettendola a fattore comune. L'incontro con l'industria internazionale è fondamentale. E spero sempre che il Mia abbia anche un po' una funzione predittiva su quello che potrà succedere tra poco".



