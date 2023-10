Festa di Roma, in prevendita da domani i biglietti

Da domani, martedì 10 ottobre alle ore 11, inizierà la prevendita dei biglietti per la diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma. L'acquisto potrà essere effettuato esclusivamente online attraverso il sito romacinemafest.boxol.it. Per consultare il programma e per ulteriori informazioni sui luoghi e le convenzioni della Festa è possibile visitare il sito www.romacinemafest.it. Nel periodo della Festa del Cinema sarà possibile acquistare i biglietti dal 17 al 29 ottobre presso la biglietteria centrale dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con i seguenti orari: il 17 ottobre dalle ore 11 alle ore 20, dal 18 al 29 ottobre dalle ore 11 alle ore 22.30.



