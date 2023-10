Due ragazzi travolti da un'auto vicino Roma, grave una 15enne

Due minorenni sono stati investiti sabato scorso a Manziana, centro in provincia di Roma, mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali. A riportare le ferite più gravi una ragazzina di 15 anni trasportata in codice rosso al policlinico Gemelli dove è ricoverata in pericolo di vita. Meno preoccupanti le condizioni dell'amico, un sedicenne.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri e polizia Locale ad investirli è stata una Citroen guidata da una 22enne che percorreva la via Braccianense. La donna è risultata negativa all'alcol test.



