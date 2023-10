Spin Time, 'non ce ne andiamo, non si buttano 10 anni attività'

"Nulla è ancora deciso e nulla è definitivamente saltato: noi, con tutta probabilità, non abbandoneremo questa casa". E' quanto fa sapere dallo Spin Time Labs, lo stabile occupato nel centro di Roma che ospita circa 400 persone oltre ad attività sociali e culturali. Nel maggio del 2019 divenne famoso perché rimasto senza corrente per questioni di morosità vide a ripristinare l'elettricità l'elemosiniere del Papa. Il riferimento è a un articolo oggi sulle pagine romane di Repubblica, secondo il quale la trattativa tra il Campidoglio e la proprietà dell'edificio di via Santa Croce in Gerusalemme per l'acquisizione dello stabile, prevista dal Piano Casa comunale, si sarebbe arenata. La proprietà - Investire Srg - non ha intenzione di vendere perché vorrebbe realizzare nell'ex sede Inpdap un hotel in vista del Giubileo.

"Su una cosa la proprietà ha ragione - dicono oggi gli attivisti - non si può stabilire un prezzo a questo edificio che renda giustizia al lavoro fatto in questi anni. Dieci anni di attività, servizi, una casa per 400 persone e altrettanti giovani e attivisti. Dieci anni di creazione di reti di solidarietà e mutualismo, di creazione di un polo civico del rione. Dieci anni di promesse e conquiste, fino alla più recente emanazione del Piano Casa in cui questo palazzo è stato inserito come buona pratica da regolarizzare. Noi - dicono ancora - non accetteremo mai che il pubblico non svolga la sua funzione, che è anche quella di battere i pugni sul tavolo di fronte a chi rivendica il suo 'diritto' al profitto".

"Non accetteremo - dicono ancora - che con la scusa della buona riuscita dei cosiddetti 'sgomberi soft' la si dia vinta a chi della vita di quelle persone non gliene è mai importato nulla". Il riferimento è all'occupazione di uno stabile in via delle Province, della stessa proprietà, che è stata sgomberata in modo pacifico ed è già in ristrutturazione. "Non accetteremo - concludono da Spin Time - che 400 persone vengano redistribuite nelle periferie più remote di questa città".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA