"Le voci? Nessun problema nel preparare la partita, l'unico problema sono le assenze per infortunio". Cosi' Jose' Mourinho, nel prepartita di Cagliari-Roma, risponde a una domanda sulle indiscrezioni di un possibile esonero in caso di sconfitta oggi, definite 'fake' dalla societa'. "Abbiamo delle difficolta' perche' le assenze per infortunio toccano due difensori centrali e due centrocampisti: speriamo di recuperarli tra due settimane, dopo la pausa".



