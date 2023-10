Roma: domani sciopero dei mezzi, a rischio bus-tram e metro

Domani sciopero dei mezzi per 24 ore nella Capitale. Allo sciopero nazionale indetto per la giornata di domani, 9 ottobre, ha aderito la segreteria regionale della organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato. La mobilitazione di 24 ore, avrà inizio alle 8.30 fino 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl e anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.



