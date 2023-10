Rissa ieri sera in via della Magliana a Roma tra cittadini nomadi. Un gruppo composto da cinque persone si è scontrato per questioni legate alla raccolta di ferro in un cantiere. Alcuni passanti hanno avvisato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono stati aggrediti dal gruppo e minacciati con un coccio di bottiglia. I cinque sono stati bloccati e denunciati per rissa e resistenza a pubblico ufficiale.



